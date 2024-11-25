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        Kars'ta hayvan hırsızlığına karşı ahırlar gece-gündüz kameralarla izlenecek

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta valiliğin genel emri kapsamında, kentte hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla ahırlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:36
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        Kars'ta hayvan hırsızlığına karşı ahırlar gece-gündüz kameralarla izlenecek
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta valiliğin genel emri kapsamında, kentte hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla ahırlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenecek.

        Hayvan varlığı bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alan ve yurdun dört bir yanına hayvan sevkiyatı yapılan Kars'ta son dönemlerde artan hırsızlıkların önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındı.

        Bu kapsamda valilik, 22 Ekim'de "Hayvan sahipleri tarafından besi çiftliklerine, ağıl ve ahırlarına güvenlik kamerası takılması" ile ilgili genel emir yayımladı.

        - Karar hayvancılık işletmelerini ve hayvan sayısı fazla ağıl-ahırları kapsıyor

        Karar, il sınırları içerisinde her türlü büyüklükteki hayvancılık işletmeleri, 200 ve üzeri küçükbaş hayvan bulunan ağıllar ile 30 üzeri büyükbaş hayvan bulunan ahırları kapsıyor.

        Valilik emri sonrası 3 ay süre verilen besiciler, hızlıca ahırlarına güvenlik kamerası taktırmaya başladı.

        - "Köylerimizde kamera şart"

        Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, AA muhabirine, ahır ve ağıllara güvenlik kamerasını takılmasının önemli bir proje olduğunu söyledi.

        Kendi işletmesine güvenlik kamerası taktırdığını ifade eden Alp, şöyle konuştu:

        "İşletmeme 7 kamera içeride, 6 kamera dışarıda olmak üzere 13 kamera çektik. 2014-2015'te hayvanları çalınan bir vatandaş olarak da söylüyorum, köylerimizde kamera şarttır. Kamera sadece hırsızlığın önüne geçmiyor, aslında hırsızlıkla birlikte köylerimizde anız, ot yangınları gibi şeyler de olabiliyor maalesef. Bu anlamda caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Bütün köylerimize gereklidir."

        - "İl dışındaki çocuklarım da takip edebiliyor"

        Besici Aydın Alp da kamera taktırdıktan sonra daha rahat uyuduğunu ve il dışındaki çocuklarının dahi kamerayla ahırları takip ettiğini anlattı.

        Köylerde hayvan hırsızlığı, ot yakılması gibi olayların yaşandığını dile getiren Alp, şunları kaydetti:

        "Herkese tavsiyem, zamanında kameraları çeksinler, rahatça evlerde otursunlar. Eskiden hayvanlar doğum yapacağı zaman ben saat 02.00'de gider çobanları kaldırırdım ama şimdi evden kamerayla takip ediyorum. Oğlum Eren Kars'tan, diğer oğlum Murat ise İstanbul'dan takip ediyor. Devletimizden bu işe bizi teşvik ettiği için Allah razı olsun. Valimize, komutanlarımıza minnettarız ve teşekkür ederim. Devletimize Allah zeval vermesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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