Kars'ta hayvan hırsızlığına karşı ahırlar gece-gündüz kameralarla izlenecek

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta valiliğin genel emri kapsamında, kentte hayvan hırsızlığının önlenmesi amacıyla ahırlar 7 gün 24 saat kameralarla izlenecek.

Hayvan varlığı bakımından Türkiye'de 5. sırada yer alan ve yurdun dört bir yanına hayvan sevkiyatı yapılan Kars'ta son dönemlerde artan hırsızlıkların önüne geçilmesi için bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda valilik, 22 Ekim'de "Hayvan sahipleri tarafından besi çiftliklerine, ağıl ve ahırlarına güvenlik kamerası takılması" ile ilgili genel emir yayımladı. - Karar hayvancılık işletmelerini ve hayvan sayısı fazla ağıl-ahırları kapsıyor Karar, il sınırları içerisinde her türlü büyüklükteki hayvancılık işletmeleri, 200 ve üzeri küçükbaş hayvan bulunan ağıllar ile 30 üzeri büyükbaş hayvan bulunan ahırları kapsıyor.

Valilik emri sonrası 3 ay süre verilen besiciler, hızlıca ahırlarına güvenlik kamerası taktırmaya başladı. - "Köylerimizde kamera şart" Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, AA muhabirine, ahır ve ağıllara güvenlik kamerasını takılmasının önemli bir proje olduğunu söyledi. Kendi işletmesine güvenlik kamerası taktırdığını ifade eden Alp, şöyle konuştu:

"İşletmeme 7 kamera içeride, 6 kamera dışarıda olmak üzere 13 kamera çektik. 2014-2015'te hayvanları çalınan bir vatandaş olarak da söylüyorum, köylerimizde kamera şarttır. Kamera sadece hırsızlığın önüne geçmiyor, aslında hırsızlıkla birlikte köylerimizde anız, ot yangınları gibi şeyler de olabiliyor maalesef. Bu anlamda caydırıcı olduğunu düşünüyoruz. Bütün köylerimize gereklidir."