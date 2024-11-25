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        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:48
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        Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu tedavi altına alındı.

        İstasyon Mahallesi'nde yaşayan anne C.G, sabah saatlerinde şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        Olay yerine giden ekipler, anne C.G ile çocukları E.D.G. (10), E.S.G. (7), A.K.G. (4) ve D.C.G'nin (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

        Sağlık ekipleri, anne ile çocuklarını Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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