Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden ekipler, anne C.G ile çocukları E.D.G. (10), E.S.G. (7), A.K.G. (4) ve D.C.G'nin (3) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

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