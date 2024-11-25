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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:29 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:29
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        Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
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        Kars ve Ardahan’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle bina çatıları, bahçeler ve sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçedeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Geçidi kullanan sürücüler, karlı yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Semih Cengiz, AA muhabirine, karın yağmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Kar yağışı aralıklarla yağmaya başladı. İnşallah bu bereket getirir." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, bazı yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

        Kar yağışı Göle ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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