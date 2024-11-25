Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, bazı yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

İlçedeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Geçidi kullanan sürücüler, karlı yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle bina çatıları, bahçeler ve sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Kars ve Ardahan’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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