Sarıkamış'ta öğrencilere "Trafik Eğitim Parkı Brandası" üzerinde eğitim verildi

Eğitimde, okul servis aracında öğrenciler ile yayaların uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallar ve oyun oynanacak alanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, bu kapsamda Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz Ortaokulu Salonunda, ilçeye bağlı Alisofu, Mescitli, Yayıklı ile Yenigazi köyü ve ilçe merkezindeki ortaokulu öğrencilerine "Trafik Eğitim Parkı Brandası" üzerinde trafik genel kurallarını anlattı.

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