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        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı

        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:15
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        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı
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        Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı.

        Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. F.K. ve aynı araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, AA muhabirine, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretmenimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin genel durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

        - Valilik açıklaması

        Valilikten yapılan açıklamada ise Kars-Iğdır kara yolu güzergahında sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin karıştığı kazanın yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kazada 13 öğretmenimiz ile 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğretmenlerimiz ve sivil vatandaşımız, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan öğretmenlerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        - Kars Valisi Ziya Polat, yaralıları ziyaret etti

        Kars Valisi Ziya Polat, kazada yaralanan 13'ü öğretmen 14 kişiyi hastanelerde ziyaret etti.

        Polat, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'dan yaralılar hakkında bilgi aldı.

        Harakani Devlet Hastanesi çıkışında açıklamalarda bulunan Polat, "Bugün Digor yolunda Alem ve Varlı köyüne giden öğretmen arkadaşlarımızın servisleri sivil bir araçla kaza yaptı. Allah'a şükür hepsi hastanede sevkleri gerçekleştirildi. 1 öğretmenimizin durumu biraz ameliyatlık, diğerlerinde Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun, rabbim daha büyüğünden korusun. Yaralı öğretmenlerimiz Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavilerinin ardından en kısa sürede ayağa kalkar diye ümit ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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