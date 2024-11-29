GÜNCELLEME 2 - Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı, 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen 14 kişi yaralandı.

Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüs, Tekneli köyü girişinde öğretmen olan Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü öğretmen Yıldız ile minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. F.K. ve aynı araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, AA muhabirine, öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretmenimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin genel durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

- Valilik açıklaması Valilikten yapılan açıklamada ise Kars-Iğdır kara yolu güzergahında sabah saatlerinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin karıştığı kazanın yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Kazada 13 öğretmenimiz ile 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan öğretmenlerimiz ve sivil vatandaşımız, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Kazada yaralanan öğretmenlerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.