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        Kars TSO Başkanı ve iş adamları Azerbaycan'da ziyaretler gerçekleştirdi

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Kadir Bozan ve meclis üyeleri, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve kentin yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:39
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        Kars TSO Başkanı ve iş adamları Azerbaycan'da ziyaretler gerçekleştirdi
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        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Kadir Bozan ve meclis üyeleri, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve kentin yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarda bulundu.

        Bakü'de çok sayıda ziyaret gerçekleştiren Bozan ve beraberindekiler, Kars'ın ekonomik potansiyeli ve yatırım fırsatları hakkında muhataplarına bilgiler verildi.

        Azerbaycan ile ticari ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bozan, "Bu ziyaret, sadece Kars'ın mevcut ekonomik potansiyelini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda Azerbaycan'ın gelişen ekonomisi ile Kars'ın daha güçlü bir işbirliği yapabileceği alanlar belirlemek için verimli bir platform sundu." dedi.

        Bozan, Karabağ'ın yeniden inşası sürecinde, Kars'ın özellikle inşaat, lojistik ve sanayi alanlarında önemli rol oynayabileceği belirterek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla bölgedeki ticaretin hızlanacağı ve Kars’ın bu süreçten nasıl faydalanabileceği konusunda görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.

        Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ile Kars'ta ve Nahçıvan'da düzenlenmesi planlanan Bölgesel Ekonomik Forum'un bölgeye katkı sunacağını dile getiren Bozan, şunları kaydetti:

        "Bu forumlar, bölgesel işbirliğini pekiştirecek ve iki taraf arasında güçlü bir ekonomik diyaloğun kurulmasına katkı sağlayacak. Azerbaycan ile olan işbirliğimizi her geçen gün daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu tür ziyaretler, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ilişkilerimizi de derinleştiriyor. Kars, bölgesel kalkınma ve sanayi projeleriyle Azerbaycanlı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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