Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Kars'ın Susuz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Susuz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen şamdan altlığı, yüzük ve 7 taş ele geçirildi.

        Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de ne oldu?
        Güney Kore'de ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Güney Kore'de siyasi kriz
        Güney Kore'de siyasi kriz
        'Senin aklına kurban olurum'
        'Senin aklına kurban olurum'
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Nelsson'la ayrılık kapıda!
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        Yargıtay, Ümitcan Uygun'un cezasını onadı
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        NATO Genel Sekreteri Trump'ı uyardı
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Süper nine
        Süper nine
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        "Hayır, boşanmıyoruz"
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Sarıkamış'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
        Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi
        Buz tutmaya başlayan Çıldır Gölü, havadan görüntülendi
        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Kars TSO Başkanı ve iş adamları Azerbaycan'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Kars TSO Başkanı ve iş adamları Azerbaycan'da ziyaretler gerçekleştirdi
        Kars'ta aç kalan tilkileri ekmekle beslediler
        Kars'ta aç kalan tilkileri ekmekle beslediler