Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen şamdan altlığı, yüzük ve 7 taş ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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