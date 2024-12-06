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        Kars'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Kars'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:07
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        Kars'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Afganistan uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlattı.

        Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağladıkları belirlenen Afganistan uyruklu 7 şüpheli ekiplerce yakalandı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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