Kars'ta kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış, ünlü sarıçam ormanlarıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunuyor.

Sarıçamların içinde ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi de kızıl sincaplarla şenlendi.