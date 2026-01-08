Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı
Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı.
Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı.
Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta E.O.U. (22), 06 VAY 91 plakalı aracını park ettiği sırada binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilinin tavanına düştü.
Düşen büyük buz sarkıtı nedeniyle sürücü yaralandı, çökme oluşan otomobilin tavanındaki açılır pencere de parçalandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.
Araçta hasar oluşturan buz sarkıtının düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.