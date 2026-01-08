Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı

        Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        08.01.2026 - 14:50
        Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı
        Kars'ta otomobilin üzerine düşen buz sarkıtı sürücüyü yaraladı.

        Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta E.O.U. (22), 06 VAY 91 plakalı aracını park ettiği sırada binanın çatısından kopan buz sarkıtı otomobilinin tavanına düştü.

        Düşen büyük buz sarkıtı nedeniyle sürücü yaralandı, çökme oluşan otomobilin tavanındaki açılır pencere de parçalandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Araçta hasar oluşturan buz sarkıtının düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

