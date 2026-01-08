Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta servis beklerken başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı

        Giriş: 08.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 08.01.2026 - 12:36
        Şehitler Mahallesi Volkan Sokak'ta okul servisini bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E.'nin başına, 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi düştü.

        Buz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

