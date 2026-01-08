Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu.
Birçok sulak alanın donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, Kars Belediyesi ekipleri çatılardaki buzları kırarak temizliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,5 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.