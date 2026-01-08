Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars ve Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ile ağaçlar kırağı tuttu.

        Birçok sulak alanın donduğu, dev buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, Kars Belediyesi ekipleri çatılardaki buzları kırarak temizliyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 14,5 derece ölçüldüğü Ardahan'da da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"

        Benzer Haberler

        Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor
        Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor
        Kars'ta unutulmaya yüz tutmuş eserler kadınların elinde hayat buluyor
        Kars'ta unutulmaya yüz tutmuş eserler kadınların elinde hayat buluyor
        Vali Polat, Çıldır Gölü kıyısındaki kütük ev inşaatını inceledi
        Vali Polat, Çıldır Gölü kıyısındaki kütük ev inşaatını inceledi
        Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında güven taze...
        Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında güven taze...
        Karla kaplı arazide ay yıldız oluşturdu
        Karla kaplı arazide ay yıldız oluşturdu
        Kars'ta beyaz esaret değil, görsel şölen: Tarım arazileri ve menderesler bü...
        Kars'ta beyaz esaret değil, görsel şölen: Tarım arazileri ve menderesler bü...