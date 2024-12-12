Kars ve Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, cadde ile sokakları beyaza bürüdü.

Ağrı'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Çelik, AA muhabirine, sabah kar yağışı olmadığı için koyunları meraya çıkardığını söyledi.

Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

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