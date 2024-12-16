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        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı 4-5 Ocak'ta düzenlenecek

        1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 110. yılında Kars'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:06
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        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı 4-5 Ocak'ta düzenlenecek
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        1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 110. yılında Kars'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

        Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen anma programının koordinasyonu için Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat başkanlığında toplantı düzenlendi.

        Kamu kurum ve kuruluşlar ile STK ve özel sektörden yöneticilerin katıldığı toplantıda, yapılacak etkinlikler istişare edildi, program akışı belirlendi.

        Bu kapsamda anma programları, 4 Ocak'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilmesi, kardan heykellerin açılması, meşaleli kayak gösterisi, mevlit okunması ve meşaleli yürüyüşüyle başlayacak.

        Sonraki gün olan 5 Ocak'ta ise büyük yürüyüşün ardından ay yıldızlı tören alanında protokol konuşmaları yapılacak ve SOLOTÜRK ile Çelik Kanatlar gösteri sunacak.

        Vali Polat, tüm kurum ve kuruluşlarla milletin emrinde olduğunu belirterek, "Büyük dedesi Sarıkamış şehidi olan biri olarak da konuşuyorum. Köyümüzden 95 kişinin 93'ü Sarıkamış şehididir, bunlardan biri de büyük dedemdi. Tabii buradaki arkadaşlarımızın hepsi geçen sene bu törenleri yaşamış arkadaşlar. Geçen sene görülen aksaklıkların farkındayız, düzeltmeye çalışacağız. Bu sene programı 'daha etkin ve daha verimli olsun' diye 3 gün yerine 2 güne indirdik. İnşallah gelen misafirlerimizi en iyi şekilde kahramanlar, şehitler diyarı Sarıkamış'ta ağırlarız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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