Kars'ta "Şeb-i Arus" paneli düzenlendi

Kars'ta Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla "Şeb-i Arus" paneli düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezindeki panel, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin Kars için önemli olduğunu söyledi.

"Böyle bir şehirde, böyle bir manevi zatın huzurunda ve gölgesinde olduğumuz için kendimizi çok şanslı buluyorum." diyen Kapu, "Gerçekten bizim manevi koruyucumuz ve bu zatlar sayesindedir ki bu topraklar bin yıldan beridir İslam yurdu olarak tescil edildi ve ebediyete kadar inşallah böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ebu'l Hasan Harakani Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal da Anadolu'yu bir Türk İslam yurdu haline getiren büyük komutanların olduğunu anlattı.