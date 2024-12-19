Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı

Vatandaşlardan Natig Veli, havaların çok soğuk seyrettiğini belirterek, "Keklik Vadisi'nde kayalardan eriyen sular çok güzel buz sarkıtları oluşturmuş." dedi.

Termometrelerin zaman zaman gece eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

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