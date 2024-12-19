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        Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:11
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        Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

        Termometrelerin zaman zaman gece eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

        Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

        Vatandaşlardan Natig Veli, havaların çok soğuk seyrettiğini belirterek, "Keklik Vadisi'nde kayalardan eriyen sular çok güzel buz sarkıtları oluşturmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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