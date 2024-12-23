Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu

Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

Yoğun sisin de etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.