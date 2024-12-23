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        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu

        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:07
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        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis etkili oldu
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        Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta ise kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Yoğun sisin de etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

        Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Göle ilçesinde 20, il merkezinde ise 16 derece ölçüldü.

        Soğuklar nedeniyle kent genelinde buzlanmalar oluştu. Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu il genelinde, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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