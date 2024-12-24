Kars'ta 37 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrencilerin, yurtta şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettiği öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir yurtta kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

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