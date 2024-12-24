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        Kars'ta 37 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kars'ta kız yurdunda kalan 37 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:58
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        Kars'ta 37 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Kars'ta kız yurdunda kalan 37 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir yurtta kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 37 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrencilerin, yurtta şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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