Sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta ziyaretçiler kayak keyfine başladı
Yeterli kar yağışı almadığından resmi olarak sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.
Yeterli kar yağışı almadığından resmi olarak sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.
Sarıçam ormanları ve kristal karı ile gözde merkezler arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne, bu sezon kayak yapmaya elverişli düzeyde kar yağmadı.
Resmi olarak kayak sezonunun açılmadığı merkezde yeni yıl öncesinde otellere gelen yerli ve yabancı misafirler, kar kalınlığının 16 santimetre ölçüldüğü 1. etap pistte snowboard, kayak ve kızak yaptı.
ABD'den kış tatili için Sarıkamış'a gelen Zafer Gürdal, AA muhabirine, ilk defa Sarıkamış'a kayak için geldiklerini söyledi.
Sarıkamış'ın eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten Gürdal, hafta sonu yağış beklendiğini, şimdilik alıştırma yaparak kayak keyfi yaşadıklarını anlattı.
Çok uzak mesafeden geldiğini dile getiren Gürdal, "Sezon tamamen açılmış değil kar yavaş yavaş geliyor. Ormanlar çok güzel, pistlerimiz de onların arasında ve çok mutluyuz. Şimdiden karı bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.