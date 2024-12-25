Sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta ziyaretçiler kayak keyfine başladı

Yeterli kar yağışı almadığından resmi olarak sezonun açılmadığı Sarıkamış'ta, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile gözde merkezler arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne, bu sezon kayak yapmaya elverişli düzeyde kar yağmadı.

Resmi olarak kayak sezonunun açılmadığı merkezde yeni yıl öncesinde otellere gelen yerli ve yabancı misafirler, kar kalınlığının 16 santimetre ölçüldüğü 1. etap pistte snowboard, kayak ve kızak yaptı.