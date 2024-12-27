Kars'ta uyuşturucu, aranan kişi ve ruhsatsız silah operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu, silah ve aranan kişiler operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars merkez ve ilçelerinde 25 adrese yönelik 63 ekip 300 personelle eş zamanlı olarak "Aranan şahıslar ile kanunsuz silah sahibi olma ve uyuşturucu" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 325 tabanca mühimmatı, 40 av tüfeği kartuşu, 10 muhtelif şarjör, el dedektörü, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca ekipler, gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında yoklama kaçağı olarak aranan 4 kişiye de işlem yaptı.