GÜNCELLEME - Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Sürücü İnanpolat, AA muhabirine, şeritlerinde devam ederken bir aracın kendilerini solladığını belirterek, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." dedi.