Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi
Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
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