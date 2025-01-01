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        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi

        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:20
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        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi
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        Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

        Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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