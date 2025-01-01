Kars'ta iki minibüs çarpıştı, yaralıların olduğu bildirildi

Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kazada yaralıların olduğu bildirildi.