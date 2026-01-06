Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 2 kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerasında

        Kars'ın Selim ilçesi merkezine inen iki kurdun, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:43
        Kars'ta 2 kurdun köpeğe saldırması güvenlik kamerasında
        Kars'ın Selim ilçesi merkezine inen iki kurdun, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Aydın, yakınının cenazesi için Sarıkamış ilçesine gitti. Geceyi burada geçiren ve ertesi gün evine dönen Aydın, köpeğinin olmadığını fark etti.

        Güvenlik kamerasını inceleyen Aydın, bahçesine iki kurdun girdiğini ve burada bağlı olan köpeğini boğduklarını gördü.

        Aydın, gazetecilere, "Kurtların geldiği gün Sarıkamış'ta cenazedeydim, orada kaldım. Sabah hayvanları kontrol için geldiğimde köpeğimin olmadığını fark ettim. Evin yanında köpeğin leşini gördüm. Burada çok fazla güvenlik kamerasına baktım kurtların köpeği parçaladığını gördüm." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

