        Kars Haberleri

        Kars'ta "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" yapıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:34
        Kars'ta "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" yapıldı
        Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" düzenlendi.

        Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, Kars Kayak İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışlara, 15 kategoride 76 sporcu katıldı.

        Kayak merkezinin 8 nolu pistinde, sporcular kıyasıya mücadele etti.

        Dereceye giren sporculara madalyaların verilmesiyle yarışlar tamamlandı.

        Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine, güzel bir ortamda yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alp disiplini ve snowboard yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporcularımız bir sonraki aşamada mili takım seçmelerine katılacaklardır. Bütün dereceye giren sporculara başarılar dilerim." diye konuştu.

        Sporculardan Görkem Koç da yarışların heyecanlı geçtiğini, arkadaşlarıyla kıyasıya yarıştıklarını, çok heyecanlandıklarını belirterek güzel bir organizasyon geçirdiklerini anlattı.

        Programa, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Özel Sporcular Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şubesi müdürleri Bahattin İnce ve Erdinç Aydın ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

