Kars'ta "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" yapıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde "Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışları" düzenlendi.
Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan, Kars Kayak İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışlara, 15 kategoride 76 sporcu katıldı.
Kayak merkezinin 8 nolu pistinde, sporcular kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren sporculara madalyaların verilmesiyle yarışlar tamamlandı.
Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine, güzel bir ortamda yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alp disiplini ve snowboard yarışları tamamlandı. Dereceye giren sporcularımız bir sonraki aşamada mili takım seçmelerine katılacaklardır. Bütün dereceye giren sporculara başarılar dilerim." diye konuştu.
Sporculardan Görkem Koç da yarışların heyecanlı geçtiğini, arkadaşlarıyla kıyasıya yarıştıklarını, çok heyecanlandıklarını belirterek güzel bir organizasyon geçirdiklerini anlattı.
Programa, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Özel Sporcular Teknik Kurul Başkanı Erol Karabulut, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şubesi müdürleri Bahattin İnce ve Erdinç Aydın ile vatandaşlar katıldı.
