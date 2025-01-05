Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'nde konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz, bugün yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir." dedi.

Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 110 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda kutsal değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Sarıkamış Harekatı'nın, vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı kendisine kefen edinen ve böylece vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçiğin, tarihe geçen ölümsüz destanı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu: "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur. Öyle ki ülkemizin her bir köşesinden gelen Mehmetçiklerimiz, bir yandan düşmanla diğer yandan da zorlu iklim koşulları ile mücadele etmişlerdir."

Güler, havanın ne kadar soğuk olduğunu çok yakından hissedebildiklerini, o günün şartlarında ordunun nasıl fedakarca görev yaptığını da daha iyi anlayabildiklerini ifade etti. Allahuekber Dağları'nda sergilenen kahramanlıkların yüce milletin direncinin, kararlılığının ve bağımsızlık iradesinin simgesi olduğuna işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun omuzlarımıza yüklenen büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle daima birlik ve beraberlik içinde hareket ederek Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü korumak ve daha da yukarılara taşımak için yoğun gayretler sarf ediyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakarlığı göze almışsa bugün de ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, milletimizin hak ve çıkarlarını korumak adına gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir."

Sarıkamış'taki Mehmetçiklerin torunları olan ordunun kahraman mensuplarının, şehitlerden aldığı ilhamla kutsal görev sancağını en iyi şekilde taşıdığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti: "Terörle mücadeleyi en etkin şekilde gerçekleştirip teröristlere göz açtırmayan, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla destanlar yazan, hudut emniyetimizi en güçlü şekilde tesis eden, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz koruyan, Kuzey Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Katar'dan Libya'ya, Kosova'dan Bosna Hersek'e kadar uluslararası güvenlik barış ve istikrara katkı sağlayan, işte Sarıkamış ruhuyla görevlerini yerine getiren kahraman Türk askeridir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir seçkin personeli zorluklarla başa çıkabilecek, eğitimli, disiplinli ve güçlü özellikleriyle üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirme niteliğine ve kararlılığına sahiptir. "

- "Bir tercih değil zorunluluk" "Gururla ifade etmeliyim ki bir asır önce türlü imkansızlıklarla mücadele eden ordumuz, bugün yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir." diyen Güler, tüm bunlar sayesinde muzaffer Türk ordusun, İstiklal Harbi'nden bu yana en kapsamlı, en yoğun ve etkin görevlerini üstün bir başarıyla icra edebildiğini dile getirdi.

Güler, köklü tarihin sunduğu ilham ve ibretlerden yola çıkarak ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla aydınlık geleceğe çok daha güçlü şekilde ve emin adımlarla yüründüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Elbette ki etrafımızın adeta ateşten çember olduğu bu kritik süreçte tüm tehditlerle etkin şekilde başa çıkabilmek için güçlü bir savunma yapısına sahip olmak bizler için olmazsa olmazdır. Zira yakın tarihimizde ve Sarıkamış'ta yaşanan pek çok tarihi hadise de göstermiştir ki Türkiye'nin bulunduğu bölge, dünyanın en kıymetli ve stratejik coğrafyalarından biridir. Bu yüzden daima diri, uyanık ve güçlü olmak bizler için bir tercih değil zorunluluktur."