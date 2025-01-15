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        Kağızman'da asayiş ve huzur uygulaması yapıldı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:15
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        Kağızman'da asayiş ve huzur uygulaması yapıldı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece ve gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki kafe, yurt önleri ve kıraathaneler ile belirlenen noktalarda denetim yapıldı.

        Uygulamada, durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, araçlar arandı.

        İlçe genelinde asayiş uygulamalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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