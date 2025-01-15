Kağızman'da asayiş ve huzur uygulaması yapıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece ve gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki kafe, yurt önleri ve kıraathaneler ile belirlenen noktalarda denetim yapıldı.

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