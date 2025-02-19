Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        ABONE OL

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Beyaz esaret! Kar yağışı hayatı felç etti
        Beyaz esaret! Kar yağışı hayatı felç etti
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Gurbetçi anne ve oğlu Kars'ta fazla kilolarından kurtuldu
        Gurbetçi anne ve oğlu Kars'ta fazla kilolarından kurtuldu
        Kars ile Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
        Kars ile Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu