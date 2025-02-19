Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."