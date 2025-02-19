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        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli

        KARS ve Ardahan'da, Ardahan'ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:42
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        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
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        KARS ve Ardahan'da, Ardahan’ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

        Kars ve Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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