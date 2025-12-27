Kars'ta kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı

Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

