        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı

        Kars'ta kar nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 23:57 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:57
        Kars'ta kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs kurtarıldı
        Kars'ta kar nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yoldan çıkan otobüs ekiplerce iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

        Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

