Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 3, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 5, Susuz ilçesinde ise 9 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        İstanbullunun eve dönüş çilesi
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Kar yağışı hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu düşüyor
        Kar yağışı hayatı felç etti! Trafik yoğunluğu düşüyor
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        ABD'den füze denemesi
        ABD'den füze denemesi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        "Her şeyden haberi vardı"
        "Her şeyden haberi vardı"
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars ve Ardahan'da eğitime 'kar' engeli
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta kar nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Kars'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
        Gurbetçi anne ve oğlu Kars'ta fazla kilolarından kurtuldu
        Gurbetçi anne ve oğlu Kars'ta fazla kilolarından kurtuldu