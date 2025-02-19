Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 3, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 5, Susuz ilçesinde ise 9 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.

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