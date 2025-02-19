Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 55 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 3, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 19, Selim'de 5, Susuz ilçesinde ise 9 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.
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