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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:01
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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, il genelindeki olumsuz hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

        Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelimiz (Verilen hizmetin gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır) bir gün idari izinli sayılacaktır."

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