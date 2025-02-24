Digor'da çocuklar curlingle tanışıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Digor ilçesinde hayata geçirilen Digor Akademi Curling Projesiyle öğrenciler, curling sporuyla tanışıyor.

Digor Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Curling Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle hayata geçirilen Digor Akademi Curling Projesi kapsamında pilot okul seçilen Digor Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulundan 12 öğrenci, haftada 2 gün servislerle il merkezine getiriliyor.

Şehir merkezindeki Olimpik Buz Sporları Salonunda antrenör Hayrettin Can Karaciğer yönetiminde curling öğrenen çocuklar, tecrübe kazandıktan sonra takım halinde müsabakalara katılacak.

Çoğunluğu köy çocuklarından oluşan "yeni curlingciler" milli takım forması giyip olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefliyor.

- Sahalar da soğuk...

Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, AA muhabirine, geleceğin milli takım sporcularını yetiştirmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin 12 öğrenciyle başladığını ve ilerleyen süreçte bunu daha da geliştireceklerini ifade eden Okatan, şöyle konuştu:

"Hedef kitlemiz olan 6-7 ve 9-10. sınıf öğrencilere, o yaşta spor bilinci aşılama, birlikte hareket etme, takım ruhuyla çalışabilme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada soğuk bir iklime sahibiz. Bu sporun yapıldığı sahalar da soğuk, öğrencilerimizin bu alanda daha başarılı, dirençli, kabiliyetli olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden curling sporunu tercih ettik. Ülkemizde curling sporu yeni olması münasebetiyle çocuklarımızın milli sporcu olup, bayrağımızı Türkiye'de, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandırmalarını amaçlamaktayız."

Okatan, okuldaki diğer öğrencilerin de bu sporu yapmak için çok heveslendiğini belirterek, "Projeyle gençlerin spora bakış açısı daha da gelişmiş oldu. Projeyi yapma amaçlarımızdan bir tanesi de teknoloji bağımlığından gençleri uzak tutmak, daha sağlıklı bireyler yetiştirmek. İlerleyen zamanda kulüp kurup bu sporda ilerlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Soğuk memleketin çocukları..."