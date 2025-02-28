Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Göle ilçesi, eksi 32 derece ile Türkiye'de gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluşan kentte, bazı akarsular ile göletler dondu.

Ardahan il merkezinde ise gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece kaydedildi.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

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