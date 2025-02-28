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        Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:30
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        Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

        Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nın buz tutmayan alanlarında yiyecek aradı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 22 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise araç camları buz tuttu, çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.

        İlçenin ormanlık alanındaki çeşmeler ile Sarıkamış Deresi tamamen dondu.

        - Ardahan

        Ardahan il merkezinde ise gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 20 derece kaydedildi.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluşan kentte, bazı akarsular ile göletler dondu.

        Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.

        Göle ilçesi, eksi 32 derece ile Türkiye'de gece en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi.

        Kentteki nehir ve dereler dondu, araç camları buz tuttu.

        Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, dondurucu soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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