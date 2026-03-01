Kars ve Ardahan'da 18 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.