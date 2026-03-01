Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kar ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında

        Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 12:13
        Kars'ta kar ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında

        Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karadağ Mahallesi'ndeki Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında yoğun kar yağışı nedeniyle çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan telef olurken, diğer hayvanlar çatı tamamen çökmeden kurtarıldı.

        Çatının çökme anı ve hayvanların kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

