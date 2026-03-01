Kars'ta kar ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Karadağ Mahallesi'ndeki Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında yoğun kar yağışı nedeniyle çökme meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan telef olurken, diğer hayvanlar çatı tamamen çökmeden kurtarıldı.



Çatının çökme anı ve hayvanların kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

