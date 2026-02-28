Kars'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

Kars'ta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti. Susuz ilçesine bağlı Küçük Çatak köyünde yaşayan 15 yaşındaki Agit Moco, ahırdaki ampülü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Moco’dan haber alamayan yakınları ahıra giderek onu hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kar nedeniyle köye İl Özel İdaresi ekipleri eşliğinde giden sağlıkçılar, Moco'ya müdahale etti. Hayatını kaybettiği belirlenen Moco'nun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

