        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kardan yolu kapanan köyde merdivenden düşen kadın hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde merdivenden düşerek yaralanan kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:59
        Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde merdivenden düşerek yaralanan kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü.


        Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünde merdivenden düşerek vücudunda kırık olduğu değerlendirilen Fatma Temel'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans kara saplandı. Ambulans, Selim İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından halatla kurtarıldı.

        Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle köye gelen sağlık ekipleri, Temel'e ilk müdahaleyi evinde yaptı.


        Temel, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

