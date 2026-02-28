Kars'ta kardan yolu kapanan köyde merdivenden düşen kadın hastaneye ulaştırıldı

Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde merdivenden düşerek yaralanan kadın, ekiplerce hastaneye götürüldü. Selim ilçesine bağlı Tuygun köyünde merdivenden düşerek vücudunda kırık olduğu değerlendirilen Fatma Temel'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans kara saplandı. Ambulans, Selim İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından halatla kurtarıldı. Karla mücadele ekiplerinin desteğiyle köye gelen sağlık ekipleri, Temel'e ilk müdahaleyi evinde yaptı. Temel, daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

