        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

        Giriş: 28.02.2026 - 23:27
        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

        Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, evde bulunan A.K (56), Y.K (54) ve S.K'nin (23) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

        Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertleri, daha sonra Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

