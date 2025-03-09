Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri sundu

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sundukları gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde düzenlenen "Çıldır Gölü'nde Buzlarla Dans" etkinliği Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların yarıştığı etkinlikte, rahvan at yarışları da yapıldı.

Daha sonra Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 123 kilometrekare alanı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde gösteri sundu. Gruplar halinde ve bireysel olarak sahne alan milli takım sporcuları beğeniyle izlendi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzün ertesi gününde Çıldır Gölü'müzde bu güzel havada hemşerilerimize, Türkiye Buz Pateni Federasyonumuzla beraber bu etkinliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Buz Pateni Federasyonu milli sporcularımız çok güzel bir gösteriye imza attılar, çok teşekkür ediyoruz, Çıldır'ımızın ve Arpaçay'ımızın tanıtımında çok büyük emeği ve katkıları oldu. Çıldır'ımızda daha güzel etkinliklerde bulunmak dileğiyle, katılan herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanvekili Kemalettin Aydın da federasyon olarak sporu bölgede doğal kaynağında geliştirmek, eğiticiler yetiştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmanın temel amaçlarının olduğunu söyledi.

Aydın, Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak bu hafta sonunu Çıldır Gölü'nde geçirdiklerini ifade ederek, şunları konuştu: