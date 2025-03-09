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        Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri sundu

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sundukları gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 14:28 Güncelleme: 09.03.2025 - 14:28
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        Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı sporcuları Çıldır Gölü'nde gösteri sundu
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde sundukları gösteri, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Arpaçay ilçesi Kütük Ev mevkisinde düzenlenen "Çıldır Gölü'nde Buzlarla Dans" etkinliği Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızakların yarıştığı etkinlikte, rahvan at yarışları da yapıldı.

        Daha sonra Senkronize Buz Pateni Kadın Milli Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 123 kilometrekare alanı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde gösteri sundu. Gruplar halinde ve bireysel olarak sahne alan milli takım sporcuları beğeniyle izlendi.

        Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzün ertesi gününde Çıldır Gölü'müzde bu güzel havada hemşerilerimize, Türkiye Buz Pateni Federasyonumuzla beraber bu etkinliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Buz Pateni Federasyonu milli sporcularımız çok güzel bir gösteriye imza attılar, çok teşekkür ediyoruz, Çıldır'ımızın ve Arpaçay'ımızın tanıtımında çok büyük emeği ve katkıları oldu. Çıldır'ımızda daha güzel etkinliklerde bulunmak dileğiyle, katılan herkese teşekkür ediyorum."

        Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanvekili Kemalettin Aydın da federasyon olarak sporu bölgede doğal kaynağında geliştirmek, eğiticiler yetiştirmek ve geniş kitlelere ulaştırmanın temel amaçlarının olduğunu söyledi.

        Aydın, Türkiye Buz Pateni Federasyonu olarak bu hafta sonunu Çıldır Gölü'nde geçirdiklerini ifade ederek, şunları konuştu:

        "Hem Kadınlar Günü dolayısıyla 20 kadın sporcumuzla Anadolu'muzun bu köşesinde mesaj vermek istedik, hem de Çıldır Gölü'nün Ardahan, Kars, Doğu Anadolu, Türkiye ve dünyanın bize bıraktığı miras olduğunun altını çizmek istedik. Bir turizm cenneti, inanılmaz bir coğrafyada Türkiye'nin en güzel kızlarıyla beraber, Türkiye'nin en güzel sporu olan buz pateni senkronize gösterisi için buraya geldik. Çıldır'ı bilmeyen çıldırmıştır, lütfen gelin Çıldır'ı görün güzel bir zaman geçirin."

        Etkinlikte atlı kızak ve rahvan at yarışlarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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