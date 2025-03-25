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        Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl tilkiler, angıtlar ve yeşilbaşlar yaşam alanlarında görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:40
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        Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl tilkiler, angıtlar ve yeşilbaşlar yaşam alanlarında görüntülendi.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, kar yağışının ardından açan güneşle doğa canlandı.

        İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

        Angıt ve yeşilbaşlar ise Keklik Vadisi'ndeki göletin buzlarının çözüldüğü alanlarda yüzerken görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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