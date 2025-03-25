Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi

Angıt ve yeşilbaşlar ise Keklik Vadisi'ndeki göletin buzlarının çözüldüğü alanlarda yüzerken görüldü.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, kar yağışının ardından açan güneşle doğa canlandı.

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