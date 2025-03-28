Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği, 275 tabanca fişeği, 27 av tüfeği fişeği ve muşta ele geçirildi.

Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, 26 ekip ve 136 personelin katılımıyla il genelinde "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah operasyonu-3" yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyonda 3 firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

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