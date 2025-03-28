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        Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

        Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyonda 3 firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:12
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        Kars'ta aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı
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        Kars İl Jandarma Komutanlığınca, aranan kişiler ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik eş zamanlı operasyonda 3 firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

        Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, 26 ekip ve 136 personelin katılımıyla il genelinde "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah operasyonu-3" yapıldı.

        Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi, 8 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği, 275 tabanca fişeği, 27 av tüfeği fişeği ve muşta ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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