Kars'ta köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köyleri arasında yer alan arazide hayvan otlatan bir çobanı, Atçılar köyünden bazı kişiler uyararak hayvanlarını başka yöne sürdü.

Çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi.

Kaya ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada Ö.K, U.K, S.K ile İ.K, M.K, Ö.K, E.K, C.K, N.K ve K.K. yaralandı.

Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.