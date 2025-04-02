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        Kars'ta köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:44 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:44
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        Kars'ta köylüler arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
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        Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Atçılar, Küçük Çatma ve Meydancık köyleri arasında yer alan arazide hayvan otlatan bir çobanı, Atçılar köyünden bazı kişiler uyararak hayvanlarını başka yöne sürdü.

        Çobanın durumu bildirmesi üzerine Meydancık köyünden hayvan sahipleri bölgeye geldi.

        Kaya ve Karabulut aileleri arasında çıkan kavgada Ö.K, U.K, S.K ile İ.K, M.K, Ö.K, E.K, C.K, N.K ve K.K. yaralandı.

        Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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