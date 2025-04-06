Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde bir kafede Yakup A. ile Selman K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle Selman K, üzerinde taşıdığı silahla Yakup A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan Yakup A, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakup A'nın evli ve Aras EDAŞ'ta görev yaptığı, Selman K'nin ise uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Selman K, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.