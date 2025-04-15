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        Kars'ta kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:04
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        Kars'ta kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 2, Digor'da 4, Selim'de ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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