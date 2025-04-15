Kars'ta kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 2, Digor'da 4, Selim'de ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
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