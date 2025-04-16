Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 3 yıl önce çobanın öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde 3 yıl önce çobanın öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 3 yıl önce çobanın öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ın Akyaka ilçesinde 3 yıl önce çobanın öldürülmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Hacıpiri köyü yaylasında 27 Temmuz 2022'de, iddiaya göre büyükbaş hayvanları çalmaya gelenler tarafından öldürüldüğü belirtilen Iğdırlı çoban Mücahit İşge'nin öldürülmesiyle ilgili faillerin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerce yaklaşık 6 aydır yapılan teknik ve fiziki çalışma neticesinde Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin de katıldığı operasyonda şüpheliler E.A, R.A, Y.A, A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Sırrı Süreyya Önder kalp ameliyatında
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Boşanma aşamasındaki karısını silahla öldürdü
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
        Kars'ta kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
        Kars'ta kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kars'ta kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor
        GÜNCELLEME - Kars'ta bir kişi eşini öldürdü
        GÜNCELLEME - Kars'ta bir kişi eşini öldürdü
        Kars'ta Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı
        Kars'ta Kağızman-Cumaçay kara yolu kardan kapandı
        Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü
        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü