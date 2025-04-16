Kars'a uyuşturucu taşıyan İran uyruklu kadın DJ ile 2 zanlı tutuklandı

Kars'a uyuşturucu taşıyan İran uyruklu kadın DJ ile uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli@ tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurye, uyuşturucu satıcıları ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yapılan çalışmalarda, Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında İran uyruklu DJ Roghaıyeh Khodadadı yakalandı.

Polis ekiplerince kadın DJ üzerinde yapılan aramada, 102,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklunun uyuşturucu taşıdığı kişilere yönelik yapılan operasyonda F.K. (27) ve S.A. (25) otogardaki bir otomobilde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu sahne sanatçısı Roghaıyeh Khodadadı ve F.K. ile S.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.