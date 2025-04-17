Kars'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Yeşilay Kars Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin bağımlılık konusundaki duyarlılığını artırmak ve yeteneklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç ve Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, ödüllerini takdim etti.

​​​​​​​İlgar, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen bir yarışma olduğunu belirterek, "Türkiye genelindeki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki örgün eğitim kurumlarında düzenlenen yarışma, çocuk ve gençlerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı hedefliyor. Kars'ta dereceye giren öğrenciler, ilimizi Türkiye finalinde temsil edecek. Yarışma, öğrencilerin sanatsal ve edebi yeteneklerini ortaya koyarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmalarını amaçlıyor." dedi.