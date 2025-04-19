Karların erimeye başladığı Sarıkamış'ta ormanlar kızıl sincaplarla şenlendi

Vatandaşların günün büyük bölümünde spor ve yürüyüş yaptığı, dinlendiği millet bahçesinde, kızıl sincapların ağaç dallarında gezinmesi, kozalak kemirmesi, ağaçlar arasında dolaşması görüntülendi.

Karların erimeye başladığı ve etkili olan sağanağın ardından güneşli hava doğayı canlandırdı.

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