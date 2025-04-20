Yerleşim yerlerine inen bozayılara "öz çekim için yaklaşmayın"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan, yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bozayıların saldırısına karşı uzmanlar yörede yaşayanları uyardı.

Havaların ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle sarıçam ormanlarında kış uykusundan uyanan bozayılar, 4 aylık uyku sonrası yuvalarından çıkıp Sarıkamış ilçe merkezindeki çöp konteynerleri ve şehir çöplüğünde yiyecek aramaya başladı.

Ormana yakın mahallelerde evlere kadar gelen ayılar, yöre halkını tedirgin ediyor.

- Yavrulu ayılar daha tehlikeli

Bu dönemde bozayıların "uyku sersemi" olduğunu belirten uzmanlar, ayıların yiyecek arayışına çıktığı için daha hırçın olabileceğini ifade ediyor.

Yavrulu ayıların daha tehlikeli olduğunu vurgulayan uzmanlar, olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için vatandaşlara ayıları gördükleri bölgeden uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı, Yaban Hayvanı Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Cihan, AA muhabirine, kış uykusundan uyanan ayıların zarar görmemesi gerektiğini söyledi.

İnsanların ormanlık alanlara girerek ayıların habitatını daralttığını ve bazı yiyecekleri topladığını, bu nedenle aç ayıların da yerleşim yerlerine indiğini belirten Cihan, yerleşim yerlerine indiklerinde de insanlarla karşılaşabildiğini anlattı.

Yerleşim yerlerine gelen ayılardan vatandaşların uzak durması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Cihan, şöyle devam etti:

"Ayıların koku alma duyuları çok güçlüdür. Yiyecek kokusu aldıkları zaman oraya gelirler, geldikleri zaman da insanlarla, evcil hayvanlarla karşılaşıyor, bunlara zarar verebiliyorlar. Ayılar insanlara pek zarar verecek hayvanlar değil, utangaç hayvanlardır ama insanlar bunlara yaklaştığı zaman saldırabiliyorlar. Ayılar kendilerine bir zarar gelebilir diye hareket ediyor." Cihan, şunları kaydetti:

"Ayılara hiç yaklaşmayacağız, öz çekim yapmayacağız, taş atmayacağız, bunları atarsak insanlar zarar görebilir. Mümkünse ayı görüldüğü zaman üstüne gitmeyeceğiz, gitmesini bekleyeceğiz. Ormana gidildiğinde de sürekli ses çıkartmamız lazım çünkü bunlar utangaç hayvanlardır, ses duydukları zaman kaçarlar. İnsanlara saldırma eğilimleri yok, yavrusu varsa saldırma eğilimindedir çünkü biz yanına gitmişizdir. İnsanların bunlardan uzaklaşması gerekiyor. En doğrusu ayıların habitatına zarar vermezsek onlar da bizim yaşam alanımıza gelmez."