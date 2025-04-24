Sarıkamış'ta Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu ve Sarıkamış Gençlik Merkezi tarafından Hükümet Konağı önündeki tören alanında bu sene 5'incisi düzenlen şenlikte, aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

Etkinlikte, ayrıca çocukların yüzlerine çeşitli şekillerle boyama yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Tek başına bir ağaçtan orman oluşmaz. Bu güzel çocuklarımızın hepsi başarılı ve saygılı olursa, ülke için memleket için çok ciddi bir şekilde güzellik oluşur. Bu güzel çocuklarımızın iyi yetişmesi için yalnızca öğretmenlerimizin değil velilerimizin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç da geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğinde amaçlarının çocukların 23 Nisan bayramını coşkusu içerisinde geçirmelerini sağlamak olduğunu anlattı.