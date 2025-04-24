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        Sarıkamış'ta Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:04
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        Sarıkamış'ta Geleneksel 23 Nisan Uçurtma Şenliği düzenlendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

        Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu ve Sarıkamış Gençlik Merkezi tarafından Hükümet Konağı önündeki tören alanında bu sene 5'incisi düzenlen şenlikte, aileler çocuklarıyla uçurtma uçurdu.

        Etkinlikte, ayrıca çocukların yüzlerine çeşitli şekillerle boyama yapıldı.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Tek başına bir ağaçtan orman oluşmaz. Bu güzel çocuklarımızın hepsi başarılı ve saygılı olursa, ülke için memleket için çok ciddi bir şekilde güzellik oluşur. Bu güzel çocuklarımızın iyi yetişmesi için yalnızca öğretmenlerimizin değil velilerimizin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

        Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç da geleneksel hale getirdikleri uçurtma şenliğinde amaçlarının çocukların 23 Nisan bayramını coşkusu içerisinde geçirmelerini sağlamak olduğunu anlattı.

        Öğrencilerden Cemre Karakoç ise 23 Nisan'ın bütün dünya çocuklarının bayramı olduğunu belirterek, "Atatürk'ün bize verdiği bayram budur. Bizler için çok önemlidir." diye konuştu.

        Şenlik, Gençlik Merkezi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından çekilen halaylarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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